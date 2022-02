Nürnberg (epd). Der elfte bundesweite Tag der Archive vom 5. auf den 6. März findet online statt. Auch sechs große bayerische Kirchenarchive beteiligen sich an der Aktion. Unter dem Motto "Durchgehend geöffnet!" informieren sie darüber, wie viele ihrer Angebote bereits online zur Verfügung stehen. "Wir machen damit die Not zur Tugend", sagt Daniel Schönwald vom Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Das Ziel ist für ihn, möglichst viele Menschen anzusprechen, die sonst eine gewisse Scheu vor Archiven als "heilige Hallen" hätten. Sie seien keine "Bunker, in denen staubige alte Unterlagen verwahrt werden", sondern offene Häuser für alle.

Die gemeinsame Online-Veranstaltung bündelt die Angebote erstmals bayernweit und konfessionsübergreifend. Neben dem in Nürnberg angesiedelten Landeskirchlichen Archiv beteiligen sich fünf katholische Diözesanarchive in Eichstätt, München und Freising, Passau, Speyer sowie in Würzburg. Angeboten werden beispielsweise ein Lesekurs der alten deutschen Schrift oder Einführungen in die Recherche in digitalen Archiven. Für Daniel Schönwald ist die Veranstaltung eine Chance, "auch weiter entfernt lebende Personen zu erreichen, die sonst nicht einfach einmal hier im Lesesaal in Nürnberg vorbeikommen würden."