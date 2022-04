Bad Aibling (epd). Zu einer eigenen Osternacht für Jugendliche lädt die evangelische Kirche im oberbayerischen Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) junge Menschen ab 12 Jahren am Karsamstag (16. April) in ihr Gemeindehaus. Besucher erwarteten "ein super Abendessen und coole Drinks, Gedanken zur Osternacht, Feuer und kreative Workshops", heißt es in der Ankündigung vom Montag. Man wolle die gesamte Nacht von 18 Uhr bis zum Ostermorgen miteinander verbringen.

Den Abschluss bilde der gemeinsame Besuch des Ostergottesdienstes um 5.30 Uhr in der Christuskirche. Dresscode der Veranstaltung: blackandwhite, Kosten: fünf Euro.