Aschaffenburg, Würzburg (epd). Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion ist die Polizei am Untermain gegen mutmaßliche Nutzer von Kinder- und Jugendpornografie vorgegangen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilte, habe man ab 6 Uhr morgens insgesamt zehn Durchsuchungsbeschlüsse gegen Männer von 17 bis 70 Jahren durchgesetzt, denen Straftaten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen werden. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Datenträger und Speichergeräte sicher, die nun aufwendig ausgewertet werden müssen. Die teilweise bereits geständigen Männer müssten sich nun in Strafverfahren unter anderem wegen des Besitzes und des Verbreitens von kinder- und jugendpornografischen Schriften verantworten.