München, Wiesbaden (epd). Dem Liedtext widersprechend legen Hühner nicht jeden Tag ein Ei - zumindest statistisch betrachtet. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, haben 43,2 Millionen Legehennen in Deutschland im vergangenen Jahr rund 13 Milliarden Eier gelegt. Im Schnitt entfielen auf jedes Huhn somit 302 Eier im Jahr. Bayern liegt mit 1,1 Milliarden produzierten Eiern auf Platz drei der Erzeuger in Deutschland.

Das entspricht laut Mitteilung acht Prozent der Gesamtmenge. Am eifrigsten waren 2021 die Hühner in Niedersachsen: Ihre 5,2 Milliarden Eier entsprachen fast 40 Prozent der im Jahr 2021 in Deutschland erzeugten Gesamtmenge. Auf Platz zwei folgte Nordrhein-Westfalen mit 1,4 Milliarden Eiern (elf Prozent).

Wenige Tage vor Ostern erläuterte das Bundesamt, dass umgerechnet auf die Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2021 die Legeleistung der Hennen ausreichte, um jede Person mit gut 175 Eiern aus heimischer Erzeugung zu versorgen. Um den Pro-Kopf-Verbrauch von aktuell 239 Eiern zu decken, seien noch weitere 5,0 Milliarden frische Eier importiert worden, 82 Prozent davon aus den Niederlanden.