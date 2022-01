Nersingen (epd). Einem eiskalten Kerl widmet das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim (Nersingen, Landkreis Neu-Ulm) derzeit eine Ausstellung. Zum Jahresstart 2022 drehe sich noch bis zum 6. Februar alles um den Schneemann, teilte das Museum am Dienstag mit. Die Ausstellung beantworte, wann der erste Schneemann gebaut wurde und wo er heute auch im warmen Zuhause zu finden sei. Der frostige Wintergeselle habe eine vielseitige Karriere hinter sich vom grimmigen Symbol der kräftezehrenden kalten Jahreszeit hin zum kugeligen Spielkameraden der Kinder. Auch als strahlender Werbeheld oder als lächelnde Kitschfigur muss er herhalten. Besucherinnen und Besucher könnten in der Ausstellung lustige, bisher unbekannte und spannende Geschichten rund um den Schneemann entdecken, hieß es.

Am "Welt-Schneemann-Tag" am Dienstag, 18. Januar sei es möglich dem Schneemann die Hand zu geben. Zu Gast sei Cornelius Grätz, der Schneemann-Spezialist, aus dessen Sammlung die Schau zusammengestellt ist. Mit kleinen Aktionen für Kinder und Erwachsene werde der Tag von 15 bis 18 Uhr begangen. Am Samstag, 15. Januar (14 Uhr) findet eine Familienführung statt. Einen Workshop für Kinder ab sechs Jahren bietet das Museum am Samstag, 29. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr an.