Nürnberg (epd). "Eine gute halbe Stunde" heißt ab dem 20. Mai ein neues Kultur-Format im Sebalder Pfarrhof in Nürnberg. In Zusammenarbeit mit der Kunstinitiative "Bridging Arts" soll einmal pro Monat der Pfarrhof St. Sebald als Startpunkt und das Café Maulbeere als Endpunkt von Konzerten, Führungen und Vorträgen dienen, sagte Andrea Franke, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands St. Sebald, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Jeweils ab 17 Uhr soll eine halbe Stunde lang zugehört, im Anschluss eine weitere halbe Stunde diskutiert und entspannt werden. Die Reihe startet am 20. Mai mit den "Ansichten des exzentrischen Kapellmeisters Kreisler", auf der Bühne stehen Akkordeonistin Oksana Martyniuk und Schauspieler Thomas Nunner. Weitere Termine sind am 8. Juli, 5. August, 9. September, 7. Oktober, 11. November und 2. Dezember. Das Programm reicht von Jazz-Musik über moderne Loops mit Flöten bis hin zu osteuropäischen Arkestra-Songs.