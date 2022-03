München (epd). Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, spricht am Samstag (26.3.) bei einem Gottesdienst für Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. "Das Thema sexualisierte Gewalt in die Breite unserer Kirche zu tragen, heißt es in den Gottesdienst zu tragen", sagte Heinrich laut einer Mitteilung der bayerischen Landeskirche vom Mittwoch.

Der Gottesdienst im Gemeindesaal der Münchner Kreuzkirche trägt die Überschrift "Trotz allem". Die Texte seien von Betroffenen selbst formuliert und ausgewählt worden. Die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern lädt bereits zum dritten Mal zu diesem Format ein.