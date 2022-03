München (epd). Der Bayerische Klimaschutzpreis geht in die zweite Runde. Bis 11. April können Personen, Initiativen und Unternehmen mit Bezug zum Freistaat ihr Klima-Ideen einreichen, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Klimaschutz könne nur gemeinsam gemeistert werden, er sei ein Mitmach-Projekt, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). "Beim Jahrhundertprojekt 'Klimawandel meistern' kommt es auf jede gute Idee an."

Eingereicht werden können Projekte, die bereits laufen und sichtbare Ergebnisse zeigen oder - wenn sie bereits abgeschlossen ist - in die Gegenwart wirken, heißt es weiter. Das Gesamtkonzept sollte stimmig sein und überzeugen. Bei der Preisvergabe werde unter anderem auf die Kriterien Originalität, Innovation, Übertragbarkeit auf Dritte, Nachhaltigkeit oder Kontinuität geachtet.

Die bayerische Staatsregierung vergibt ihre Auszeichnung für besondere Verdienste um den Klimaschutz bereits zum zweiten Mal. Der Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und kann auch auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Über die ausgezeichneten Initiativen wird außerdem ein Imagefilm gedreht, den die Preisträger für sich nutzen können. Die erste Klimaschutzpreis 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie noch nicht vergeben werden.