Fürstenfeldbruck (epd). Noch bis 15. April läuft in der evangelischen Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck eine besondere Aktion: eine "Passionsinstallation in Licht & Ton". Das Thema "Der Weg zur Erlösung" werde dargestellt mit ausdrucksstarken Holzschnitten des Fürstenfeldbrucker Künstlers Wilhelm Rupprecht sen. (1886-1963). Diese würden im Kirchenraum von einem Tonkünstler professionell in Szene gesetzt, teilte die Kirchengemeinde am Wochenende mit.

Zu hören gibt es dazu biblische Texte, die Dekan Markus Ambrosy und die Pfarrer Valentin Wendebourg und Markus Eberle eingesprochen haben. Außerdem erklingt Orgelmusik: Kirchenmusikdirektorin Kirsten Ruhwandl hat dazu "Crucifixion" aus der Symphonie-Passion von 1924 von Marcel Dupré (1886-1971) eingespielt. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in der Erlöserkirche eine "Passionsinstallation in Licht & Ton" gegeben. Die sei so erfolgreich verlaufen, dass man sie in diesem Jahr erneut zeigen wolle, heißt es.

Die 15-minütigen Vorführungen beginnen täglich jeweils kurz nach der vollen Stunde - und zwar von 9 bis 19 Uhr. Die letzte Vorführung ist am Karfreitag um 14 Uhr.