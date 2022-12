Ruhpolding (epd). Erstmals finden in Deutschland Winterspiele des jüdischen Sportvereins Makkabi statt. Vom 2. bis 9. Januar würden im oberbayerischen Ruhpolding rund 400 Sportler und Sportlerinnen aus 20 Ländern und fünf Kontinenten die Wettbewerbe bestreiten, teilte Makkabi Deutschland am Dienstag mit. Zu den Disziplinen gehörten Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Eiskunstlauf, Snow-Volleyball und Eisstockschießen. Die jüdische Sportbewegung sei vor über 100 Jahren gegründet worden, hieß es weiter. Die letzten jüdischen Winterspiele hätten 1933 in Polen und 1936 in der damaligen Tschechoslowakei stattgefunden.

Höhepunkt sei die Eröffnungsfeier am 2. Januar mit Grußworten von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München. Offizieller Botschafter der ersten "Makkabi-Wintergames" sei der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, so der Verein. Im Rahmenprogramm der Winterspiele gebe es Vorträge über Geschichte und Gegenwart der Makkabi-Bewegung von Manfred Lämmer, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln, und vom Holocaustüberlebenden Shaul Ladany aus Israel.