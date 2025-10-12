Nürnberg (epd). Rund 350 Jugendliche aus ganz Bayern haben sich am Samstag in Nürnberg an einem ersten "Konfi-Aktiv-Tag" beteiligt. Unter dem Motto "Glaube in Bewegung" nahmen sie an 20 verschiedenen Workshops teil und feierten einen Jugendgottesdienst, teilte die Evangelische Jugend Bayern (ejb) mit. Beim Konfi-Aktiv-Tag hätten junge Menschen erlebt, dass Kirche im Spiel, im Miteinander und in der Bewegung sei, sagte Reinhold Schweiger, Sportreferent in der ejb. "Hier zeigt sich, dass Glaube nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen gemeinsam Freude teilen. "

Auch Stephanie Mages, Beauftragte der bayerischen Landeskirche (ELKB) für Kirche und Sport, zog ein positives Fazit. Der Konfi-Aktiv-Tag habe eindrucksvoll gezeigt, wie Kirche jungen Menschen Freiraum gibt, "sich zu entfalten und ihren Glauben auf eigene Weise zu entdecken".

Die Evangelische Jugend in Bayern organisierte den Tag in Kooperation mit "Kirche und Sport", der Fach- und Servicestelle für Konfi-Arbeit der ELKB, der Evangelischen Jugend in Nürnberg und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Wilhelm-Löhe-Schule.