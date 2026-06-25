München (epd). Der diesjährige vorläufige Abiturdurchschnitt in Bayern beträgt 2,13: Damit falle er besser aus als bei den vergangenen zehn G8-Abiturjahrgängen (Durchschnittswert rund 2,25), teilte das bayerische Kultusministerium am Donnerstag in München mit. Die ersten Abiturienten des neuen neunjährigen Gymnasiums erhalten an diesem Freitag (26.06.) Abiturzeugnisse. Damit sei der Aufbau des G9 erfolgreich abgeschlossen, so das Ministerium.

Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) beglückwünschte die rund 30.000 Absolventinnen und Absolventen. Die erste Prüfungsrunde im neuen G9 habe gezeigt, dass alle Beteiligten gut auf die neu konzipierte Oberstufe und die Abiturprüfungen vorbereitet gewesen seien. Mit dem zusätzlichen Schuljahr habe man bewusst auf mehr Lernzeit und mehr Spielraum für eine individuelle Profilbildung gesetzt. Stolz sagte, sie sei sich "sicher, dass wir mit dem neuen G9 genau den richtigen Weg eingeschlagen haben".

Philologenverband: Erster Praxistest bestanden

Laut dem Vorsitzenden des Bayerischen Philologenverbandes (bpv), Michael Schwägerl, hat das G9 den ersten Praxistest bestanden: "Der erste Abiturjahrgang im neuen G9 habe die Möglichkeiten der neuen Oberstufe genutzt und zeigt sich auch den stärker kompetenzorientierten Prüfungsaufgaben klar gewachsen." Der Vorsitzende der Landeselternvereinigung der bayerischen Gymnasien, Sven Clement, sagte, nach allen bisher eingegangenen Rückmeldungen seien die ersten G9-Prüfungsaufgaben "fair, realistisch und gut zu bewältigen" gewesen.