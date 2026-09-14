Nürnberg (epd). Anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie am Dienstag (15. September) ruft die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) junge Menschen dazu auf, bei der Aktion "1000 Stimmen für die Demokratie" mitzumachen. Gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bayern will die EJB bis zum November 1.000 Statements junger Menschen zur Demokratie sammeln. Jugendgruppen und Einrichtungen können dafür Sprechblasen mit Aussagen wie "Demokratie ist mir wichtig, weil …" oder "Ich setze mich für Demokratie ein, weil …" ausfüllen.

EJB-Vorsitzender Malte Scholz verwies auf die jüngsten Wahlergebnisse in anderen Bundesländern. Sie zeigten, "wie sehr demokratische Werte unter Druck stehen können". Demokratie brauche Menschen, die sich beteiligten, "nicht nur am Wahltag, sondern jeden Tag", sagte Scholz laut Mitteilung vom Montag. Jugendverbände seien wichtige Orte, an denen junge Menschen demokratische Beteiligung lernten und lebten. "Ob Jugendtreff, Busverbindung oder Sportplatz: In Städten und Gemeinden entscheidet sich, wie wir zusammenleben. Das kann anstrengend sein, mit Streit verbunden und immer auf der Suche nach Kompromissen - aber genau das macht sie auch stark", erklärte Scholz.

Junge Menschen zur Teilhabe ermutigen

Die Aktion ist Teil der seit Jahresbeginn laufenden ökumenischen Kampagne "Ein JA(hr) für Demokratie" von EJB und BDKJ Bayern. Sie soll junge Menschen zur demokratischen Teilhabe im Alltag ermutigen. Dazu wurden unter anderem Materialien für Spiele, Aktionen, Andachten und Freizeiten entwickelt. Die Beiträge können bis zum 12. Oktober per Post oder digital eingereicht werden.