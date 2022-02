München (epd). Alltagsbegleitung mit Know-how: Das Evangelische Bildungswerk (ebw) München lädt am 28. März zu einem Infoabend für den nächsten Ausbildungslehrgang "Seniorenbegleitung und Demenzhelfer" ein. Das ehrenamtliche Engagement für ältere Menschen sei "bereichernd und herausfordernd" zugleich, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Wer "Probleme kennt, Methoden beherrscht und weiß worauf zu achten ist", sei jedoch gut für die Alltagsbegleitung von Senioren gerüstet. Die Schulung findet in Kooperation mit den Johannitern statt.

Der Lehrgang umfasst laut Mitteilung 16 Kurstage und ein Praktikum. Er vermittle Fertigkeiten für die Unterstützung von Senioren im häuslichen Alltag. Grundlage für die Schulung "Seniorenbegleitung" sei Paragraf 45 im Sozialgesetzbuch (SGB) XI. Als einzige Anbieter in München kombinierten ebw und Johanniter diesen Lehrgang mit einer 40-stündigen Ausbildung zum Demenzhelfer.