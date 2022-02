Nürnberg (epd). Die Kanzel wird zur Bütt am am Faschingssonntag (27. Februar) in der Nürnberger Kirche St. Sebaldkirche. Der ehemalige Ansbacher Regionalbischof Christian Schmidt predigt in fränkischen Reimen unter dem Motto "Ein Christenmensch darf fröhlich sein" , teilte der Pfarrer von St. Sebald, Martin Brons, mit.

Der Theologe Schmidt war im Jahr 2011 für seine fränkischen Reimpredigten und Gedichte der "Frankenwürfel" der Bezirke Mittel-, Ober- und Unterfranken verliehen worden. Mundart und Reim hätten sich für ihn als gutes Transportmittel für das Wort Gottes erwiesen, sagte damals der Laudator, Regierungspräsident Thomas Bauer. Witzig und mit Tiefgang halte Schmidt so mancher menschlichen Eigenschaft den Spiegel des Evangeliums vor.

Den Gottesdienst am Faschingssonntag (Beginn 10 Uhr) gestalten Kirchenmusikdirektor Bernhard Buttman und Stefan Hippe am Akkordeon mit. Das Frankenfernsehen werde von dem Gottesdienst am 27. Februar im Rahmen seiner Sendung "Kirche erleben" berichten, heißt es in der Mitteilung.