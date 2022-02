Nürnberg (epd). An die Evangelische Hochschule in Nürnberg (EVHN) kommt ein neues Projekt, das sich mit einem Konzept für ein bundesweites Kinderwunsch-Kompetenzzentrum befassen soll. Für einen Umgang mit den Herausforderungen des unerfüllten Kinderwunschs sollen künftig vorhandene Expertisen gebündelt und öffentlichkeitswirksame Informations- oder Unterstützungsmaßnahmen strategisch geplant werden, heißt es in einer Mitteilung der EVHN vom Montag. Zielgruppe des zukünftigen Kompetenzzentrums seien Expertinnen und Experten rund um das Thema Kinderwunsch, Eltern, Kinder oder Reproduktionsmediziner.

Im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wünschten sich 75 Prozent aller kinderlosen Frauen und 78 Prozent der kinderlosen Männer jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben Kinder, heißt es in der Mitteilung. Zugleich sei der Anteil ungewollt kinderloser Frauen und Männer in den vergangenen Jahren gestiegen. Zwischen 2013 und 2020 sei der Anteil ungewollter Kinderlosigkeit bei Frauen von 26 auf 32 Prozent und bei Männern in der gleichen Alterspanne von 24 auf 32 Prozent gewachsen.

Das dreijährige Projekt "Konzeptentwicklung für die Errichtung eines Kompetenzzentrums Kinderwunsch - Forschung, Beratung und Unterstützung, Information und Vernetzung" wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.