Evangelische Morgenfeier

Predigt: Herzlich Willkommen, Neuanfang: Vom Saulus zum Paulus

Vom Saulus zum Paulus – diese Formel bezeichnet eine große Lebenswende. Was hilft einem, wenn alles in Rutschen kommt? Auch in Kirche und Gesellschaft könnte es hilfreich sein mit Clueso zu singen: Herzlich willkommen, Neuanfang!