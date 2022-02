Fürth (epd). Die Fürther Altstadtkirche St. Michael wird in diesem Jahr viermal Gastgeberin für die Live-Übertragung von ZDF-Gottesdiensten sein. Aus der evangelischen Kirche wird am Sonntag, 6. März (9.30 Uhr) der Eröffnungsgottesdienst zur Fastenaktion der evangelischen Kirche übertragen, teilte das Dekanat mit. Das diesjährige Motto "Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand" der Fastenaktion wolle von Aschermittwoch bis Ostersonntag den Menschen Mut machen, Neues auszuprobieren. Es predigt die Kuratoriumsvorsitzende der Fastenaktion und frühere Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler.

Wegen der Pandemie seien vom ZDF keine Besucher beim Gottesdienst zugelassen, hieß es. Es bestehe aber die Möglichkeit, von 10.15 Uhr bis 18 Uhr mit Mitgliedern der Kirchengemeinde St. Michael telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Bei den folgenden drei ZDF-Gottesdiensten ist Pfarrerin Stefanie Schardien die Predigerin. Am 22. Mai geht es thematisch um "Weitergabe des Glaubens", am 24. Juli steht "Liebe" im Mittelpunkt und am 20. November dreht sich alles um "Frieden".