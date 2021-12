Festnahmen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Schweinfurt

Schweinfurt (epd). Am Rande von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sind im bayerischen Schweinfurt zehn Menschen vorläufig festgenommen worden. Acht von ihnen hätten mit Schlägen und Tritten Beamte attackiert, die ihre Personalien feststellen wollten, teile die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Zwei hätten versucht, ein Zivilfahrzeug der Schweinfurter Polizei in Brand zu stecken.

Die Polizei sprach von "in der Hauptsache friedlichen und für polizeiliche Maßnahmen zugänglichen Protestlern" bei der nicht angemeldeten Versammlung am Sonntag. In der Spitze hätten sich zwischen 1.800 und rund 2.000 Menschen daran beteiligt. Zum größten Teil seien diese ohne Maske auf zu engem Raum unterwegs gewesen. "Einige Dutzend aufwiegelnde Aggressoren" hätten immer wieder weiter Gruppen zum Widerstand gegen die Polizei aufgerufen. Zwei der zehn Festgenommenen würden am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.