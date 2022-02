Berlin, München (epd). Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" sind am Freitagmorgen in München, Berlin und Frankfurt festgenommen worden. In Berlin hatten sie mit Luftballons den Sicherheitsbereich vor dem Rollfeld des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) betreten. Insgesamt seien am BER zwei Personen festgenommen worden, teilte die Sprecherin der Initiative, Carla Hinrichs, dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Auch an den Flughäfen in München (MUC) und Frankfurt am Main (FRA) hätten jeweils zwei Personen versucht, mit Ballons in die Sicherheitsbereiche vorzudringen. Auch sie seien festgenommen worden. Die Polizei äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Wie schnell die Aktivistinnen und Aktivisten wieder freigelassen werden, sei Hinrichs zufolge bislang unklar: "In München und Berlin wissen wir nicht, wie lange es dauert. In Frankfurt sah es so aus, als würden sie schnell wieder freigelassen werden." Die zwei Demonstrierenden in Frankfurt seien noch vor Betreten des Sicherheitsbereichs festgenommen worden.

Wie in den vergangenen Wochen werde die Initiative trotz der Festnahmen auch in den nächsten Tagen nicht von weiteren Aktionen absehen, sagte Hinrichs dem epd. Unter dem Slogan "Essen retten - Leben retten" blockieren die Klimaaktivisten seit Wochen in Berlin und anderen Städten unter anderem Autobahnen. Die Initiative fordert von der Bundesregierung ein "Essen-Retten-Gesetz" sowie die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen in der Landwirtschaft.