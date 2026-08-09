München (epd). Das bayerische Ministerium für Gesundheit und Prävention will zwei Projekte der Bewegungsförderung über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit insgesamt bis zu einer Million Euro fördern. Ziel sei es, zwei Einzel- oder Verbundprojekte im Freistaat zu finden, die Bewegungsförderung "mit hoher Reichweite und nachhaltiger Wirkung" weiterdenken, heißt es in dem am Sonntag veröffentlichten Aufruf. Antragsberechtigt seien etwa Kommunen, Vereine, Wohlfahrtsorganisationen, wissenschaftliche Einrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens, aber auch Verbundvorhaben mehrerer Partner.

"Regelmäßige Bewegung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gesundes Leben", sagte Bayerns Gesundheits- und Präventionsministerin Judith Gerlach (CSU). "Dafür wollen wir weitere Anreize setzen und innovative Projekte fördern, die Menschen in Bayern zu mehr Bewegung motivieren." Projektideen könnten ab sofort und bis zum 16. Oktober beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eingereicht werden.