München (epd). Für den Haushalt 2022 hat der Freistaat Bayern zum vierten Mal in Folge die Förderung der Landesorganisationen und Träger der Erwachsenenbildung erhöht. Laut Mitteilung des Kultusministeriums am Donnerstag werden 5,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt. Damit habe Bayern die Mittel im Zeitraum von 2019 bis 2022 um insgesamt 20 Millionen Euro angehoben. "Gerade in diesen, durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und die Pandemie geprägten, schwierigen Zeiten hilft die Erwachsenenbildung den Menschen, Halt und Orientierung zu geben", so Kultusminister Michael Piazolo anlässlich der Verabschiedung des Haushalts 2022 im Bayerischen Landtag.

Zusätzlich habe das Kultusministerium die Einrichtungen, die stark unter den Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gelitten haben, mithilfe von zwei Rettungsschirmen mit insgesamt knapp 18 Millionen Euro unterstützt. Auch die Verwaltungsverfahren in der Förderung seien vereinfacht, entbürokratisiert und transparenter gestaltet worden.