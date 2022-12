München (epd). Das Friedenslicht aus Betlehem kommt auch in diesem Jahr nach München. Pfadfinderinnen und Pfadfinder tragen es am Sonntag (11. Dezember) in die bayerische Landeshauptstadt. Bei einem ökumenischen Jugendgottesdienst wird das Licht um 15.30 Uhr im Münchner Liebfrauendom feierlich ausgesandt, teilten die christlichen Kirchen am Montag mit.

Der katholische Weihbischof Wolfgang Bischof leitet die Feier zusammen mit dem Münchner evangelischen Regionalbischof Christian Kopp und dem griechisch-orthodoxen Archimandrit Peter Klitsch. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Leitwort "Frieden beginnt mit Dir". Dies erinnere daran, dass "ein Miteinander im Frieden keine Sache ist, die wir ‚den anderen‘ überlassen können", sagte Andrea Jaumann, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft "Friedenslicht München". Die Aktion solle ein Impuls sein, sich über Möglichkeiten bewusst zu werden, "im eigenen Bereich und mit den persönlichen Ressourcen am Projekt Frieden mitzuwirken".

Beim Gottesdienst im Liebfrauendom sind zahlreiche katholische und evangelische Pfarreien, Kirchengemeinden und Jugendgruppen vertreten. Von ihnen wird das Friedenslicht anschließend weitergetragen. Während der Weihnachtsgottesdienste werden die Kerzen in den Kirchen am Friedenslicht angezündet.

Das Friedenslicht wird jedes Jahr im November von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet und anschließend nach Wien gebracht. Von dort aus verteilen es die Pfadfinder in den Städten und Dörfern Europas. Die Aktion "Friedenslicht aus Betlehem" wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen und wird in Bayern von den rund 40.000 Mitglieder zählenden Pfadfinderverbänden getragen.