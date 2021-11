Fußball-Star Oliver Kahn erhält Staatsmedaille für soziale Verdienste

München (epd). Der frühere Fußballnational-Torwart und ehemalige FC Bayern-Star Oliver Kahn erhält die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. Kahn werde für seine 2011 gegründete "Oliver Kahn Stiftung" ausgezeichnet, die Kindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunktgebieten auf innovative Weise Hilfe, Schutz und Bildung bietet, wie das Sozialministerium am Dienstag in München mitteilte. Die Auszeichnung soll von Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) übergeben werden.

Neben Kahn ehrt der Freistaat weitere Personen. So erhält die mittlerweile verstorbene Münchnerin Ingeborg Lößl posthum den Bayerischen Verdienstorden für ihre außergewöhnliche Pflegeleistung. Ebenfalls für ihre langjährige Pflegeleistung bekommt Andrea Gürtner aus Denkendorf das Bundesverdienstkreuz am Bande. Selbiges geht an Otto Möslang aus Blaichach für 50 Jahre Engagement in der Bergwacht Bayern und an Martina Münch-Nicolaidis aus Pullach im Isartal für ihre Verdienste im Bereich der Trauerarbeit mit jungen Witwen und Witwern sowie Halb- und Vollwaisen.

Eine weitere Staatsmedaille für soziale Verdienste bekommt außerdem Claudia Gugger-Bessinger aus Passau für die Gründung der Privatinitiative "Passauer Runde", die im Rahmen von Charity Galas soziale Projekte unterstützt.