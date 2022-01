München Landshut (epd). Im Rahmen der ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen feiern Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal Reinhard Marx einen gemeinsamen Gottesdienst. Er findet am Mittwoch (19. Januar) im Münchner Liebfrauendom statt, wie das evangelische Dekanat München mitteilte. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird in ganz Deutschland begangen, diesmal vom 18. bis 25. Januar. Der zentrale bundesweite Gottesdienst findet am 23. Januar in Köln statt. Veranstalterin ist die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.

Auch in Bayern gibt es während der Gebetswoche zahlreiche ökumenische Gottesdienste: am 20. Januar um 19 Uhr etwa in der Marienkapelle in Würzburg und am 16. Januar um 17 Uhr in der katholischen Martinskirche in Landshut, wo die evangelische Dekanin Nina Lubomierski als Gastpredigerin sprechen werde, teilte das Dekanat Landshut am Montag mit.

2022 steht die Gebetswoche für die Einheit der Christen unter dem Motto: "Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten." (Mt 2,2). Zusammengestellt wurden die Texte von Christen im Nahen Osten. Diese wiesen darauf hin, dass die Welt sich nach einem Licht sehnt, das alle Finsternis überwinden könne, sagte Lubomierski. "Die globale Covid-19-Pandemie hat eine globale Krise ausgelöst und es scheitern viele politische, wirtschaftliche und soziale Strukturen, die dem Schutz der Schwächsten und am meisten Verletzlichen dienen sollten."