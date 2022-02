Großkarolinenfeld (epd). Über die Geschichte und Geschichten rund um Bayerns erste Königin Karoline von Baden (1776-1841) geht es am kommenden Sonntag in einem Gottesdienst in Großkarolinenfeld. Im Rahmen des Festprogramms zu ihrem runden Kirchengeburtstag widmet die älteste evangelische Kirche in Oberbayern der für den Protestantismus im Freistaat so wichtigen Frau diese Veranstaltung.

Die klassizistische Karolinenkirche feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. In dem Gottesdienst ab 9.30 Uhr sollen laut Ankündigung auch "echte Originale" zu Wort kommen und Geschichten und Kuriositäten aus dem Ort erzählen. Neben vielen übers Jahr verteilten Veranstaltungen plant die Gemeinde Ende September ein großes Festwochenende mit dem bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.