München, Augsburg (epd). Für ihre Mode-Ausstellung erhalten Michaela Breil und Karl Borromäus Murr den Bayerischen Kunstpreis. Die Schau "Celebrating Fashion - Talbot Runhof in Paris" im Staatlichen Textil- und Industriemuseum (tim) in Augsburg wird in der Kategorie "Ausstellung des Jahres" geehrt, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Freitag in München mitteilte.

Murr ist Direktor des tim, Breil ist dort Sammlungsleiterin und Kuratorin. Damit steht die erste Entscheidung beim Kunstpreis fest, der in acht Kategorien vergeben wird. Jede ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 12. November in München statt.

Zwei Jahrzehnte Modegeschichte

"Diese Ausstellung hat Stil", sagte Blume. Wer "Celebrating Fashion" besuche, "taucht ein in die glamouröse Welt von Talbot Runhof: aufwendig drapierte Stoffe, extravagante Silhouetten, leuchtende Farben und die Atmosphäre der Pariser Fashion Week". Es funkele, glänze und glitzere an jeder Ecke: "Die Ausstellung ist ein Feuerwerk der Couture."

Breil und Murr ließen zwei Jahrzehnte Modegeschichte lebendig werden, so der Minister. Sie zeigten, "wie eng Kreativität, handwerkliches Können und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verbunden sind". Das Münchner Label Talbot Runhof stehe international für außergewöhnliche Mode aus Bayern "mit großer Strahlkraft".

Erstmals in musealer Ausstellung

Mit "Celebrating Fashion" zeige das tim erstmals in einer musealen Retrospektive die faszinierenden Couture-Kleider von Talbot Runhof, teilte Murr mit. Das Designer-Duo Johnny Talbot und Adrian Runhof zähle zu den weltweit renommiertesten deutschen Modemachern. Von 2006 bis 2019, in insgesamt 25 Shows, präsentierten sie ihre Kollektionen auf der Pariser Fashion Week. Prominente tragen ihre Roben auf Galas und roten Teppichen.

Die Schau mache mehr als 100 dieser Couture-Kleider erlebbar, hieß es. Zudem beleuchte sie die kreativen Quellen, die Designsprache und die Rolle dieser Mode in der internationalen Fashion-Landschaft.

Die Ausstellung "Celebrating Fashion - Talbot Runhof in Paris" im tim ist noch bis 25. Oktober 2026 zu sehen.