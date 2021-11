Große Mehrheit der Kirchenoberhäupter hat klimaschädliche Dienstwagen

Berlin, München (epd). Nur drei von 47 Kirchenoberhäuptern in Deutschland sind laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nicht klimaschädlich unterwegs. Das hat der achte Dienstwagen-Check der DUH unter den Leitenden Geistlichen von evangelischer und katholischer Kirche ergeben. Durchschnittlich stießen deren Dienstwagen im Realbetrieb 190 Gramm CO2 pro Kilometer aus und damit genau das Doppelte des EU-weit vorgeschriebenen Flottengrenzwerts von 95 Gramm, kritisierte die Umwelthilfe am Mittwoch in Berlin.

Ein wesentlicher Grund für das schlechte Ergebnis seien die sogenannten Plug-In-Hybride. Rund ein Drittel der Befragten fahre ein solches Auto, das im realen Fahrbetrieb deutlich mehr CO2 ausstoße als vom Hersteller angegeben - darunter sind der bayerische evangelische Landesbischof, Heinrich Bedford-Strohm, der Münchner Erzbischof Reinhard Marx, der Passauer Bischof Stefan Oster und der Augsburger Bischof Bertram Meier. Bischof Franz Jung in Würzburg fährt einen VW Golf Diesel und erhielt auch eine Rote Karte. Das Regensburger Bistum machte keine Angaben über den Wagen von Bischof Rudolf Voderholzer und wurde dafür mit Rot bedacht.

Von den 47 Kirchenoberhäuptern erhielten 44 eine Rote und drei eine Grüne Karte für die Wahl ihres Dienstwagens. Die Spitzenposition hält Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst von der Evangelischen Kirche der Pfalz mit einem VW ID3 und einem realen CO2-Ausstoß von 56 Gramm pro Kilometer. Auf Platz zwei und drei folgen Nordkirchen-Bischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt (90 Gramm) und Bischof Ralf Meister von der Landeskirche Hannovers (92 Gramm). Beide fahren einen Audi e-tron. Schlusslicht ist der katholische Bischof Georg Bätzing vom Bistum Limburg. Er fährt einen Audi A8 mit einem realen CO2-Ausstoß von 258 Gramm.

Befragt wurden Erzbischöfe, Bischöfinnen und Bischöfe sowie die geistlichen Würdenträgerinnen und Würdenträger der obersten Leitungsebene. Davon sind 27 römisch-katholisch und 20 protestantisch.