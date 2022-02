München (epd). Die Grüne Jugend in Bayern fordert angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen und enormen Sieben-Tage-Inzidenz unter Kindern und Jugendlichen eine Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen. Die Inzidenz bei den Fünf- bis Elfjährigen liege bei mehr als 4.000, bei den 12- bis 15-Jährigen bei über 2.800, teilte die Nachwuchsorganisation der Grünen am Montag mit: "Diese hohen Zahlen bedeuten nichts anderes als eine Durchseuchung von Kindern und Jugendlichen."

Die Grüne Jugend fordert deshalb von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) die sofortige Aussetzung der Präsenzpflicht an allen bayerischen Schulen. Damit würde sich Piazolo klar für den Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler positionieren, teilte der Verband mit. Beabsichtigt werde "kein Wechsel ins Homeschooling" oder Wechselunterricht, "sondern lediglich die Möglichkeit, selbst über den Präsenzbesuch der Schule zu entscheiden", hieß es.