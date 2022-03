München (epd). Die bayerische Grünen-Chefin Katharina Schulze hält die nächste Kanzelrede in der Erlöserkirche in Schwabing. Am Sonntag (13. März) um 11.30 Uhr wird sie dort unter der Überschrift "Freiheit für jetzige und künftige Generationen - demokratisches Fundament stärken" sprechen, wie eine Sprecherin der Evangelischen Akademie Tutzing dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag sagte.

Mit dem Format der "Kanzelrede" lädt die Akademie regelmäßig prominente Redner zu einem "kräftigen rhetorischen Einzelakzent" in die Erlöserkirche. Zu Gast waren bislang etwa der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Passionsspielleiter Christian Stückl oder Astrophysiker Harald Lesch.