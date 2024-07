Utting (epd). Am Sonntag (4. August) feiern die Protestanten in Utting am Ammersee die Grundsteinlegung für ihre neue Christuskirche. Die Gemeinde lädt zu einem Gottesdienst um 10.45 Uhr auf der Wiese und an der abgesicherten Baustelle, wie Pfarrerin Alexandra Eberhardt mitteilte. Danach werde die Zeitkapsel einbetoniert, die unter anderem eine Tageszeitung, den aktuellen Gemeindebrief, ein Kinderbild der Kirche sowie einen Bauplan enthalte. Die alte Christuskirche war am 25. August 2021 bei einem Großbrand völlig zerstört worden. Die Brandursache ist unklar.

Anfang Juli haben bereits die ersten Bauarbeiten begonnen. Bis Ende 2024 solle die Fassade der Christuskirche stehen, bis Ende 2025 sei mit der Fertigstellung zu rechnen, sagte Eberhardt. Der Neubau nach den Plänen des Schondorfer Architekten Mauritz Lüps ähnelt der alten, in Holzknüppelweise gebauten Kirche mit Zwiebelturm, Rundholzfassade und kleinen Fenstern. Das Innere soll neuesten energetischen Standards entsprechen.

Der Neubau kostet 2,65 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro trägt die Versicherung, 738.000 steuert die bayerische Landeskirche bei. Aktuell fehlen der Gemeinde laut Auskunft noch 200.000 Euro zur Gesamtsumme.