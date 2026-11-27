Günzburg, Berlin (epd). Das Evangelische Reggio-Kinderhaus in Günzburg hat im Finale um den Deutschen Kita-Preis am Donnerstagabend in Berlin den zweiten Platz belegt. Der erste Preis ging an die Dresdner "Kita in der LOUISE", der dritte Platz an die "AWO Kita Naseweis" in Oelsnitz im Erzgebirge, wie der Deutsche Kita-Preis auf seiner Homepage mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte das Günzburger Kinderhaus das Finale der letzten Acht noch knapp verpasst und dementsprechend an seiner Konzeption nachgebessert. Der zweite Platz ist mit 15.000 Euro dotiert.

"Vom Kindercafé über den MINT-Bereich bis hin zur Schreibwerkstatt: Im Evangelischen Reggio-Kinderhaus können Kinder ihre Ideen verwirklichen", urteilte die Jury am Donnerstagabend. Auf beeindruckende Weise habe das Team die Rückmeldungen aus der Teilnahme beim Deutschen Kita-Preis 2025 aufgegriffen - und Partizipation noch konsequenter umgesetzt. Kinder und Fachkräfte hätten eine Kinderkonzeption entwickelt, die Kinderrechte und Beteiligungsmöglichkeiten im Kita-Alltag erkläre.

Jury würdigt Bildungsgerechtigkeit

Besonders hob die Jury die Bildungsgerechtigkeit hervor: "Zweimal im Monat kocht die Kita selbst. Das Gesparte fließt in einen Sozialfonds, mit dem beispielsweise kostenfreie Ferienangebote finanziert werden. So können alle Kinder teilhaben."

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Auszeichnung soll Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung setzen und das Engagement von Menschen würdigen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität gelingt.