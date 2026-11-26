Ein kleines Paradies wartet bei Sophia Wagner auf der Wohnzimmer-Anrichte auf den ersten Advent: vier rote Holzäpfel, mit buchsumwundenen Stäben zur Pyramide gesteckt, auf jedem eine Kerze. Paradeiserl heißt das ungewöhnliche Gebilde, das im vorweihnachtlichen Altbayern schon viel länger im Gebrauch ist als der 1839 vom evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern erfundene Adventskranz. "Die Menschen haben fürs Paradeiserl verwendet, was ihnen zur Verfügung stand: Äpfel, Holzstecken, bunte Bänder oder immergrüne Zweige", berichtet die Designerin, die den Brauch vor vielen Jahren im Heimatmuseum am Schliersee entdeckt hat und begeistert war.

Ein genaues Datum für die Erfindung des Paradeiserls gibt es nicht, wie so oft beim Volksbrauchtum: Berichten zufolge war es bei den einfachen Leuten schon im späten Mittelalter im altbairischen und österreichischen Raum verbreitet, ebenso im Bayerischen Wald. Möglicher Ursprung ist der katholische Gedenktag für Adam und Eva am 24. Dezember - heute vor allem als Heiligabend bekannt.

Zur Einstimmung wurden vor den Kirchenportalen "Paradiesspiele" aufgeführt, samt Baum und Apfel, Eva und Sündenfall, schreibt die Online-Plattform "katholisch.de". Die "Paradiesbäume" aus den mittelalterlichen Spielen hielten später als Christbäume in den Stuben Einzug. Auch das Paradeiserl mag in den Spielen seine Anfänge genommen haben.

Äpfel halten nur in kalten Stuben

Als Sophia Wagner jedoch ihr erstes Paradeiserl selber machen wollte, stieß die passionierte Handwerkerin auf zahlreiche Hürden. "Jeder Apfel ist anders, außerdem muss man schon sehr präzise stecken, sonst wird alles krumm und schief", erinnert sie sich. Und während sich das Gesteck in den kalten Stuben der Bauernhäuser vor 300 Jahren gut bis Heiligabend hielt, bekamen Wagners Pyramiden-Äpfel im mollig warmen Wohnzimmer nach ein paar Tagen an den Steckverbindungen braune, faule Stellen.

Also machte sie sich auf die Suche nach einem Drechsler, der ein haltbares, wiederverwendbares Paradeiserl herstellen konnte. Schließlich wurde sie fündig, und so ist die traditionelle altbayerische Advents-Pyramide jetzt in einer Buchenholz-Version in Wagners Onlineshop erhältlich. Zu den Kunden zählte sogar schon ein Erzbischof.

Workshops für Familien

Wer sich selbst ein Paradeiserl basteln will, findet verschiedene Tutorials im Internet sowie Workshops bei Einrichtungen der Brauchtumspflege wie dem Bauernhofmuseum Jexhof bei Fürstenfeldbruck. Seit zwölf Jahren bietet hier Simone Schwägerl stets ausgebuchte Familien-Workshops an. Sie hat die Tradition von ihrer Urgroßmutter übernommen und weiß aus deren Erzählungen, dass das Paradeiserl früher für arme Leute auch ein Christbaum-Ersatz gewesen ist. "Den Baum hätte man sich aus dem Wald schon holen können, aber man hatte wenig bis nichts zum schmücken", sagt die Referentin.

Drei Stunden braucht Simone Schwägerl für ein Paradeiserl. Eine bestimmte Apfelsorte kann sie nicht empfehlen, "ich nehme einfach schöne rote". Um die Haltbarkeit zu verlängern, platziert sie das Gesteck auf einen Teller und stellt es über Nacht kühl. Trotzdem muss sie nach zwei Wochen die Äpfel durch frische ersetzen. Das Paradeiserl sei allgemein noch immer relativ unbekannt, sagt Schwägerl. Aber für sie gehört es zur Vorweihnachtszeit dazu: "Es ist ein Stück Heimat."

Zahlreiche symbolische Bezüge

Auch für Sophia Wagner ist die altbayerische Variante des Adventskranzes wegen seiner vielen symbolischen Bezüge kein bloßer Deko-Gegenstand. Die grünen Zweige stehen für Leben und Hoffnung, drei rote oder violette Kerzen werden von einer rosafarbenen ergänzt, die am dritten Adventssonntag "Gaudete" ("Freut euch") brennt, erklärt das Herder-Lexikon. Äpfel wiederum galten im Christentum als Zeichen für den Sündenfall, weil Eva laut biblischer Überlieferung dem Adam eine "verbotene Frucht" gereicht hat. Das lateinische Wort "malum" kann je nach Aussprache sowohl "böse" als auch "Apfel" heißen - so hatte die Frucht einen Namen und der Apfel seinen Ruf weg. Andererseits hält die Bibel selbst positive Deutungen für den Apfel parat, so dass er schon ab dem 4. Jahrhundert mehr und mehr als Hoffnungssymbol der Erlösung galt.

Für Sophia Wagner schwingt all das mit, wenn sie ihr Paradeiserl anschaut: "Natürlich soll es auch schön sein, aber ein tieferer Sinn ist mir wichtig, sonst rutscht man an der Oberfläche ab." Sie wünscht sich, dass wieder mehr Menschen hinter der bloßen Dekoration das Brauchtum erkennen mit seinen Wurzeln, an die man noch heute anknüpfen könne. "Wenn Dekoration die Seele nicht berührt, ist sie wie Fast Food", findet Wagner. Die zwei Stunden "Demutsarbeit", die das Schmücken ihres Paradeiserls mit Buchs, roten Beeren und weißen Perlen benötigt, investiert sie gern: für eine Atmosphäre von Licht und Geborgenheit in der dunklen Jahreszeit.