Ein Schwibbogen gehört ins Fenster. Eigentlich. Auf dem Hofer Campus der Diakonie kam aus der Zerspanungsmechanik ein anderer Vorschlag: einer für den Computermonitor, aus dem 3D-Drucker. Erzgebirgische Tradition trifft moderne Technik. Bereichsleiterin Anthipi Mitacou musste darüber zunächst schmunzeln. "Aber gerade diese Kreativität macht den Charme unseres Marktes aus."

Auf dem Markt finden sich auch Produkte, die Auszubildende selbst mitentwickelt haben. Die Diakonie am Campus, eine Tochter der Diakonie Hochfranken, betreibt dort unter anderem ein Berufsbildungswerk. Wenn sich ihr Gelände am Südring am ersten Adventswochenende wieder in eine mittelalterliche Welt verwandelt, soll sichtbar werden, was die jungen Menschen können und welche Ideen sie haben.

Den Kern des Angebots bilden die eigenen Werkstätten: Aus der Gärtnerei kommen kunstvolle Adventskränze, aus Tischlerei und Metallbau kreative Stücke. Auch andere Einrichtungen der Diakonie Hochfranken verkaufen Arbeiten aus Projekten, in denen unter anderem langzeitarbeitslose oder psychisch erkrankte Menschen handwerklich und künstlerisch tätig sind. Dazu kommen über 60 Anbieterinnen und Anbieter mit Kunsthandwerk und Selbstgemachtem, von Marmelade bis Seife.

Vom Zögern zum Verkaufsgespräch

"Die Menschen spüren, dass hier etwas Echtes wächst und dass hinter jedem Stand eine Geschichte steckt", sagt Mitacou. Manche dieser Geschichten beginnen mit großer Unsicherheit: Auszubildende, die sich zu Beginn kaum zutrauen, mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Und dann stehen sie plötzlich am Marktstand, beraten Besucher, erklären ihre eigenen Arbeiten. "Nicht ein einzelner Verkauf zählt, sondern die Erfahrung: Ich kann das. Ich werde gesehen. Meine Arbeit wird geschätzt."

Das mittelalterliche Ambiente schafft dafür einen besonderen Rahmen. Mitarbeitende und Teilnehmende schlüpfen gemeinsam in Kostüme, arbeiten Seite an Seite, und die Gäste können oft nicht unterscheiden, wer hier arbeitet und wer hier lernt. "Die Diakonie lebt von Gemeinschaft, Teilhabe und davon, Menschen Chancen zu geben. Genau das passiert hier", sagt Mitacou.

Gaukler statt Ritterkämpfe

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Die Schaukämpfe der Ritter entfallen. "Das finden wir in der aktuellen weltpolitischen Lage nicht mehr angemessen", begründet Mitacou die Entscheidung. Auch ein Adventsmarkt blendet die Gegenwart nicht aus. Auf Spektakel müssen die Gäste trotzdem nicht verzichten: Das Team hat Gaukler und Feuerspucker gewonnen.

Die Wochen vor dem ersten Advent beschreibt Mitacou als "gut organisierten Ausnahmezustand". Von besinnlicher Vorfreude könne man "nur teilweise sprechen". In den Werkstätten wird produziert, Buden werden aufgebaut, Dekorationen angebracht, Programme abgestimmt und Bestellungen geprüft. Und irgendwo läuft garantiert etwas schief. Pannen gebe es unzählige, die Kunst sei, "schnell gemeinsam kreative Lösungen zu finden". Schön sei diese Zeit trotzdem, gerade weil alle auf dasselbe Ziel hinarbeiteten. Alle Bereiche zögen an einem Strang, "und genau das macht es möglich".

Die Arbeit hinter den Buden

Wer über den Markt schlendert, sieht am Ende fertige Stände und eine fröhliche Kulisse. Die Arbeit dahinter bleibt meist unsichtbar. Mitacou würde die Gäste am liebsten in die Werkstätten und Wohngruppen führen. Dort begleiten Mitarbeitende aus Ausbildung, Wohnen, Schule und begleitenden Diensten junge Menschen auf dem Weg ins Erwachsenwerden, in Beruf und Gesellschaft. Der Markt macht für ein Wochenende sichtbar, was sonst ohne Publikum geschieht. Nach Mitacous Erfahrung gehen viele Besucher danach mit einem persönlicheren, oft wertschätzenderen Blick auf diese Arbeit nach Hause.

Am meisten stolz ist Mitacou darauf, dass der Markt trotz seiner Größe seinen Charakter behalten hat. Gestaltet werde er von Menschen, die sich mit dem Projekt identifizieren und Herzblut investieren. Natürlich ließe sich vieles noch größer machen. "Aber wenn dabei die persönliche Atmosphäre, die Begegnungen und der Bezug zu unserer Arbeit verloren gingen, wäre es nicht mehr unser Markt."

Wenn am Sonntagabend die Feuer erloschen sind, bleibt mehr als die Erinnerung an ein schönes Adventswochenende. Manche Auszubildende haben zum ersten Mal selbstbewusst ihre eigene Arbeit präsentiert und nehmen diesen Stolz mit. "Der Markt ist viel Arbeit und manchmal auch ein wenig Wahnsinn", sagt Mitacou. Doch wenn junge Menschen zeigen können, was in ihnen steckt, "dann wissen wir jedes Jahr wieder, warum wir diesen Weg gehen".

Mittelalterlicher Adventsmarkt in Hof: Alle Infos auf einen Blick

Wann? Samstag, 28. November 2026, von 13 bis 20 Uhr, und Sonntag, 29. November 2026 (1. Advent), von 13 bis 18 Uhr.

Wo? Diakonie am Campus, Südring 96, 95032 Hof.

Was ist geboten? Mehr als 60 Anbieter präsentieren Kunsthandwerk, handgefertigte Geschenkideen, Adventskränze, Holz- und Metallarbeiten sowie selbst hergestellte Spezialitäten. Für mittelalterliches Flair sorgen Musik, Tanzaufführungen, Gaukler, Feuerspucker und ein Zauber-Walkact. Auf Ritter-Schaukämpfe wird in diesem Jahr bewusst verzichtet.

Was ist besonders? Viele Produkte entstehen in den Ausbildungswerkstätten der Diakonie am Campus und in sozialen Projekten der Diakonie Hochfranken. Der Markt verbindet mittelalterliches Spektakel mit sozialem Engagement.

Was kostet der Eintritt? Der Besuch ist kostenlos.

Gut zu wissen: Das Ausbildungsrestaurant „Schelters“ bleibt an diesem Wochenende geschlossen. Speisen und Getränke gibt es an den Marktständen.

Weitere Informationen: www.diakonie-hochfranken.de