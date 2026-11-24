Reformen beschließen, Strukturen anpassen, Schwerpunkte setzen: Vor der bayerischen Landeskirche liegt ein grundlegender Umbau. Bei ihrer Herbsttagung in Amberg berät die Landessynode über den Zusammenschluss von Gemeinden zu größeren Einheiten und eine Neuordnung der Finanzen. Synodalpräsidentin Tanja Keller wirbt im Sonntags-Interview für Flexibilität beim Wandel. Im Amberger Congress Centrum beraten die 108 Synodalen bis zum 25. November über die Schwerpunkte der Synodalperiode bis 2032. Neben der Personalstruktur steht vor allem ein Kirchengesetz auf der Tagesordnung, das den Weg für künftige Regionalgemeinden ebnet.

Dabei soll kein einheitlicher Zwang für alle Orte gelten. "Wir haben Regionen, die sind schon längst unterwegs wie eine Regionalgemeinde", erklärt Keller. Diese Gemeinden wollten vorangehen, doch nicht jede Gemeinde müsse sich sofort anpassen. Der vorliegende Gesetzentwurf enthalte daher bewusst Spielräume. Wer sich das Modell noch nicht vorstellen könne, solle Zeit bekommen, betont die Synodalpräsidentin. Erfahrungen der ersten Gemeinden sollen anschließend ausgewertet werden, um Gesetze und Praxis nachzuschärfen. Der Abbau von Bürokratie soll den Gemeinden wieder Luft verschaffen. Keller zeigt sich zuversichtlich: "Wir können dann wirklich wieder arbeiten, weil wir weniger Verwaltung haben und uns nicht ständig damit beschäftigen müssen."

Klare Prioritäten im Haushalt

Parallel zu den Strukturen befasst sich das Kirchenparlament mit den finanziellen Leitlinien. Zwar erarbeitet der Landeskirchenrat den Etat, die Synode muss jedoch den strategischen Rahmen abstecken. "Es geht um die grundsätzlichen Entscheidungen, wo setzen wir einen Schwerpunkt und was können wir uns nicht mehr leisten", sagte Keller. An Kernbereichen wie dem Religionsunterricht und der Seelsorge soll nach den Worten der Präsidentin nicht gerüttelt werden. Für andere Aufgaben bedeute dies jedoch Kürzungen. Ein reiner Lobbyismus für einzelne Orte oder Einrichtungen helfe der Kirche in der aktuellen Lage nicht weiter.

Bei mehreren kirchlichen Tagungshäusern laufen derzeit Prüfungen zur Wirtschaftlichkeit und zum Bildungsauftrag. Während bestimmte Arbeitsfelder wie zwei Kommunitäten vermutlich weiter gefördert werden sollen, will sich die Landeskirche von anderen Standorten wie Josefstal trennen, dessen Bildungsarbeit nun verstärkt digital fortgeführt wird.

Rituale für den Abschied

Die geplanten Einschnitte lösen in der Kirche schmerzhafte Diskussionen aus: "So schwer es ist, wir müssen uns dann auch von einem Ort verabschieden", sagt Keller mit Blick auf die Debatten der Synodalen. Mit Trauer, Wut und Bitterkeit müsse die Kirche offen umgehen. Dennoch sieht die Synodalpräsidentin tragfähige Wege durch den Wandel. Die Kirche verstehe sich auf Trauerprozesse und besitze bewährte Rituale, um nach schmerzhaften Abschieden zu einem versöhnten Miteinander zu gelangen.