Vier Sonntage, vier unterschiedliche Schwerpunkte: Im evangelischen Kirchenjahr nimmt die Adventszeit eine zentrale Stellung ein. Das Wort Advent stammt vom lateinischen adventus und bedeutet Ankunft. Gemeint ist damit sowohl die Geburt Jesu als auch seine erhoffte Wiederkehr am Ende der Zeiten.

Die vier Adventssonntage greifen diese beiden Dimensionen auf und geben jeder Woche eine eigene thematische Prägung. Die Adventszeit beginnt am vierten Sonntag vor dem 25. Dezember. 2026 ist der 1. Advent am 29. November.

Die vier Adventssonntage und ihre Bedeutung

Die vier Adventssonntage bilden eine thematische Abfolge: Sie erzählen vom kommenden Herrn, von der erhofften Erlösung, vom Wegbereiter Johannes und von der Freude über die nahe Ankunft Christi.

Die Adventszeit ist damit mehr als eine Vorbereitung auf Weihnachten. Sie erinnert auch an die christliche Hoffnung auf eine andere Zukunft: an eine Welt, in der Leid, Unrecht und Tod nicht das letzte Wort haben.

Für viele Menschen gehören Gottesdienste, der Adventskranz, Weihnachtsmärkte und Adventsbasare zu dieser Zeit. Die Bräuche begleiten die Wochen bis Weihnachten. Im christlichen Verständnis steht dahinter die Erwartung: Gott kommt den Menschen nahe – und seine Geschichte mit der Welt ist noch nicht zu Ende.

Dafür stehen die Adventssonntage im Einzelnen:

1. Advent: Der kommende Herr

Der erste Adventssonntag steht unter dem Leitmotiv "Der kommende Herr". Die biblische Grundlage ist der Einzug Jesu in Jerusalem (Matthäus 21,1–9). Die Menschen begrüßen Jesus mit Palmzweigen und jubeln ihm zu. Sie erwarten einen König und setzen ihre Hoffnungen auf ihn.

Doch Jesus kommt nicht als mächtiger Herrscher auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Sein Einzug steht für eine andere Vorstellung von Macht und Herrschaft: Er kommt als Friedenskönig:

"Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers."

Die Geschichte macht deutlich, worauf sich die christliche Hoffnung richtet. Der erwartete Herr ist kein weltlicher Machthaber, sondern einer, der Gottes Frieden bringt.

2. Advent: Der kommende Erlöser

Der zweite Adventssonntag trägt das Leitmotiv "Der kommende Erlöser". Im Mittelpunkt steht die Wiederkunft Christi und die Hoffnung auf die Erlösung der Welt. Der Bibeltext aus Lukas 21,25–33 beschreibt dramatische Zeichen am Himmel und die Angst der Menschen angesichts kommender Ereignisse.

Jesus fordert seine Anhänger auf, sich von diesen Zeichen nicht lähmen zu lassen. Wenn die Welt ins Wanken gerät, sollen sie den Blick auf die bevorstehende Erlösung richten.

"Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht."

Der zweite Advent erinnert damit daran, dass die christliche Hoffnung über Weihnachten hinausgeht. Sie richtet sich auf eine Zukunft, in der Leid, Unrecht und Tod nicht das letzte Wort haben.

3. Advent: Der Vorläufer des Herrn

Am dritten Advent steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt. Das Leitmotiv lautet "Der Vorläufer des Herrn". Johannes gilt als Wegbereiter Jesu. Er kündigt dessen Kommen an und fordert die Menschen zur Umkehr auf.

Der Bibeltext aus Matthäus 11,2–6 erzählt, wie Johannes aus dem Gefängnis heraus Jesus eine Frage stellen lässt:

"Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?"

Jesus verweist auf das, was geschieht: Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden gesund, Tote stehen auf und Armen wird die gute Nachricht verkündet.

Darin zeigt sich, woran der erwartete Messias zu erkennen ist: an dem, was er für Menschen bewirkt, die auf Hilfe und Hoffnung angewiesen sind. Der dritte Advent verbindet deshalb die Erwartung Jesu mit der Frage nach seiner Botschaft.

4. Advent: Die nahende Freude

Der vierte Adventssonntag steht unter dem Leitmotiv "Die nahende Freude". Die Lesung aus dem Philipperbrief (Philipper 4,4–7) bringt diese Stimmung auf den Punkt:

"Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! [...] Der Herr ist nahe!"

Die Freude entsteht aus der Erwartung, dass Gott den Menschen nahekommt. Weihnachten steht unmittelbar bevor. Die Geburt Jesu wird als Zeichen dieser Nähe Gottes verstanden.

Auch Maria, die Mutter Jesu, gehört zur biblischen Vorgeschichte des Weihnachtsfestes. Ihre Rolle bei der Ankündigung der Geburt Jesu prägt die Lesungen und die Tradition des vierten Advents. Im evangelischen Leitmotiv steht jedoch die nahende Freude im Vordergrund.

Quelle: Lexikon A bis Z – EKD