Die evangelische Landeskirche in Bayern macht bei kirchlichen Trauungen künftig keinen rechtlichen Unterschied mehr zwischen verschiedengeschlechtlichen und gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Landessynode beschloss am Mittwoch in Amberg ein entsprechendes Kirchengesetz. Ab dem 1. Januar 2027 gilt: Eine kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung zweier Personen. Die bisherige Unterscheidung zwischen Trauung und Segnung entfällt.

Damit setzt die Landeskirche eine Entscheidung um, für die sich Landeskirchenrat und Landessynode bereits zuvor ausgesprochen hatten. Seit 2020 konnten gleichgeschlechtliche Paare in der Landeskirche gesegnet werden. Eine kirchliche Trauung war ihnen bislang rechtlich nicht möglich. Mit der Neuregelung werden beide Formen der Eheschließung gleichgestellt.

Allerdings bleibt ein Gewissensvorbehalt bestehen: Pfarrer:innen können eine Trauung ablehnen, wenn sie diese nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Sie müssen ihre Entscheidung weder begründen noch kann sie überprüft werden. Zugleich müssen sie dafür sorgen, dass ein:e andere:r Pfarrer:in die Trauung übernimmt – und zwar am ursprünglich angefragten Ort.

Kontroverse um Gewissensschutz

Vor allem dieser Gewissensvorbehalt sorgte in der Synode für eine kontroverse Debatte. Im ursprünglichen Gesetzentwurf war er ausdrücklich auf Trauungen beschränkt, bei denen es sich nicht um die Eheschließung eines Mannes und einer Frau handelt. Mehrere Synodale kritisierten diese Sonderregelung. Sie sahen darin eine fortbestehende Ungleichbehandlung queerer Paare.

Bernhard Offenberger nannte den Gewissensvorbehalt für viele Betroffene schmerzhaft. Queere Menschen hätten in der Kirche lange Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren – und wollten sich dennoch dort trauen lassen. Dafür könne die Kirche dankbar sein. Queere Paare müssten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte gleichberechtigt sein. Offenberger unterstützte deshalb Änderungen am Gesetzentwurf.

Tia Pelz beantragte, den Gewissensvorbehalt vollständig zu streichen. Queere Paare würden sich ohnehin nicht an Pfarrer:innen wenden, von denen sie eine ablehnende Haltung erwarteten. Auch Mirjam Sauer und Florian Höhne unterstützten den Antrag. Sauer betonte, die Entscheidung sei kein Endpunkt, sondern ein Doppelpunkt. Höhne verwies auf die Gleichberechtigung aller Kirchenmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte.

Andere Synodale verteidigten den Gewissensschutz. Simeon Prechtel erinnerte daran, wie lange um die Öffnung der kirchlichen Trauung gerungen worden sei. Das Gesetz sei ein Kompromiss, der unterschiedliche theologische Überzeugungen innerhalb der Kirche zusammenhalten könne. Martin Knot bezeichnete die frühere Entscheidung zur Trauung für alle als "Sternstunde" der vergangenen Synodalperiode und warb dafür, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen.

Ulrich Hornfeck verwies darauf, dass es in der Kirche unterschiedliche Auslegungen des Wortes Gottes gebe. Diese müssten nebeneinander bestehen können. Auch Katrin Ruppert sprach sich für den Gewissensvorbehalt aus. Nicht jedes Paar könne im Voraus wissen, ob die angefragte Pfarrperson eine Trauung ablehne.

Debatte über den Umgang miteinander

In der Aussprache ging es auch um den Umgang mit Pfarrer:innen, die eine Trauung aus Gewissensgründen ablehnen. Als die Formulierung "homophobe Pfarrer" fiel, widersprachen Cornelia Meinhard und Christian Simon.

Meinhard mahnte, sich mit unterschiedlichen Auslegungen der Bibel auseinanderzusetzen, statt Menschen mit solchen Zuschreibungen zu versehen. Simon sagte, er habe seinen Beruf gewählt, weil er Menschen liebe.

Synode ändert Gewissensvorbehalt

Am Ende lehnte die Synode den Antrag von Pelz ab, den Gewissensvorbehalt vollständig zu streichen. Sie nahm aber zwei Änderungen an, die Offenberger vorgeschlagen hatte: Der Gewissensschutz ist künftig nicht mehr ausdrücklich auf Trauungen von Paaren beschränkt, die nicht aus Mann und Frau bestehen. Stattdessen kann eine Pfarrperson eine Trauung ablehnen, wenn sie diese nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren kann.

Außerdem muss die alternative Trauung am ursprünglich angefragten Ort ermöglicht werden. Die angefragte Pfarrperson soll also selbst dafür sorgen, dass ein:e Kolleg:in die Trauung übernimmt. Bisher war dafür ein aufwendigeres Verfahren mit Beteiligung des zuständigen Dekans oder der Dekanin vorgesehen. Jan Götz betonte in der Debatte, es gehe um Antidiskriminierung: Queere Menschen wollten in ihrer Heimatkirche heiraten können.

Offenbergers Antrag, auch die fehlende Begründungspflicht und die fehlende Überprüfbarkeit der Gewissensentscheidung zu streichen, scheiterte. Diese Regelung bleibt damit bestehen.

Mit den beschlossenen Änderungen nahm die Landessynode das Kirchengesetz an. Es tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.