Der Einfluss großer Digitalkonzerne auf öffentliche Debatten und demokratische Meinungsbildung steht im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am 1. Dezember um 19 Uhr in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Unter dem Titel "Big Tech muss weg? Digitalkonzerne in der Kritik" diskutieren Fachleute aus Wissenschaft, Medien und Regulierung über die Rolle globaler Plattformunternehmen und mögliche Gegenstrategien.

Unternehmen wie Google, Meta, Amazon, Apple und Microsoft gewinnen zunehmend Einfluss darauf, welche Informationen sichtbar werden und welche Inhalte Reichweite erzielen. Dies wirft Fragen nach Medienvielfalt, demokratischer Kontrolle und den Rahmenbedingungen einer freien digitalen Öffentlichkeit auf. Wie lässt sich verhindern, dass wenige globale Plattformunternehmen die Bedingungen öffentlicher Kommunikation bestimmen und damit Einfluss auf demokratische Prozesse nehmen?

Den Auftakt der Veranstaltung bildet ein Vortrag des Kölner Medienwissenschaftlers Martin Andree, Autor des Buches "Big Tech muss weg!". Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt mit Georgios Gounalakis, dem Vorsitzenden der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) sowie sonntags-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen. Moderiert wird die Veranstaltung von Lena Leun vom Netzwerk Journalismus.

Diskutiert werden sollen unter anderem die Auswirkungen der Marktmacht großer Plattformen auf journalistische Angebote und die Frage, wie digitale Öffentlichkeiten künftig gestaltet werden können. Dabei geht es auch um mögliche Alternativen zu den bestehenden Plattformstrukturen und um die Bedeutung gemeinwohlorientierter digitaler Räume.

Die Podiumsdiskussion ist eine Kooperationsveranstaltung der Evangelischen Akademie Frankfurt unter anderem mit evangelisch.de, der EKHN, indeon.de, Medienanstalt Hessen und dem Netzwerk Journalismus e.V. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung wird gebeten.