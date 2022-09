Nürnberg, Düsseldorf (epd). Für sein Werk "Schüleraustausch" zur Absurdität von Kriegen hat der Künstler Gymmick am Sonntag in Düsseldorf den Deutschen Karikaturenpreis erhalten. Mit einfachen Strichen zeige seine Zeichnung in fast infantiler Weise in Schwarz-Weiß eine reale und zugleich absurde Situation, begründete die Jury ihre Entscheidung. Soldaten, die kurz zuvor noch Schüler waren und voneinander lernten, stehen sich im Schützengraben gegenüber.

Der 1973 geborene Nürnberger Tobias Hacker alias Gymmick zeige "den Irrsinn des Krieges simpel und gerade deshalb effektvoll", hieß es. Er erhielt den Geflügelten Bleistift in Gold (4.000 Euro). Der Wettbewerb stand unter dem Motto "Lass mich in Frieden".