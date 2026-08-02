Hof (epd). Unbekannte Täter haben eine Grundschule in der Wörthstraße in Hof mit mehreren Graffitis verunstaltet. Der Hausmeister habe am Freitagvormittag mehrere Schmierereien an einer Parkbank, am Schulgebäude sowie am Müllhaus entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Sonntag mit. Unter den Schriftzügen befanden sich mehrere Hakenkreuze. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen an der Schule beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Nummer 09281/704-0 zu melden.