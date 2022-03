München, Amberg-Sulzbach, Hilpoltstein (epd). Der Oberpfälzer Künstler Wilhelm Koch erhält den Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung. Zu seinen Projekten zählen das Amberger Luftmuseum sowie die Asphaltkapelle und die Glyptothek in seinem Heimatort Etsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach). Den Sozialpreis bekommt der Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien in Bayern, "Pfad für Kinder", wie das bayerische Finanz- und Heimatministerium am Donnerstag in München mitteilte.

Der Umweltpreis geht an den Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) für das Projekt "Naturschwärmer - generationsübergreifende, digitale Bildung trifft Natur und Nachhaltigkeit" und an die Initiative zur Eindämmung der Lichtverschmutzung, "Paten der Nacht". Die Preise sind mit 30.000 Euro je Sparte dotiert. Übergeben werden sie am 29. März von Heimatminister Albert Füracker (CSU), der auch stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats der Bayerischen Landesstiftung ist.

Die Bayerische Landesstiftung zeichnet jährlich hervorragende Leistungen in den Bereichen Kultur, Soziales und Umweltschutz mit engem Bezug zu Bayern aus.