Pappenheim (epd). Ein Wochenende lang auf den Spuren von Franz von Assisi durchs Altmühltal pilgern - das bietet das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim (EBZ) vom 9. bis 11. Oktober an. Gemeinsam mit den Pilgerbegleiterinnen Annette Bleher von den Dillinger Franziskanerinnen und Sandra Höchsmann, Diakonin und Bildungsreferentin am EBZ Pappenheim, soll es dabei um Einfachheit, Geschwisterlichkeit und Liebe zur Schöpfung gehen, heißt es in einer Mitteilung des EBZ. Anmeldungen für "Einfach leben - franziskanisch unterwegs" sind ab sofort unter anmeldung@ebz-pappenheim.de möglich.

Das Herbstpilgerwochenende will dazu einladen, Franziskus kennenzulernen und Anregungen für das eigene Leben zu entdecken, so die Initiatoren. Ohne schweres Gepäck oder der Suche nach einer Unterkunft könnten die Teilnehmenden den Weg, die Natur und den Augenblick genießen. Eine Einführung am Freitagabend thematisiere Leben und Spiritualität von Franz von Assisi. Der Samstag gehöre dem rund 19 Kilometer langen Weg von Dollnstein nach Eichstätt durch den Naturpark Altmühltal. Ein Weg-Gottesdienst zum Sonnengesang des Franziskus beschließe das Wochenende am Sonntag.