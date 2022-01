München (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die jüngste Gewalt gegen Polizeibeamte deutlich kritisiert. Das Ausmaß an Hass und Gewalt gegen die Einsatzkräfte sei absolut inakzeptabel, sagte er am Sonntag beim Online-Benefiz-Neujahrskonzert des Polizeiorchesters Bayern. Der Freistaat wolle das nicht dulden und "diejenigen bestmöglich schützen, die tagtäglich uns schützen".

Der Minister dankte allen Polizisten und Polizistinnen für ihre Arbeit: "Sie sorgen rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürger in Bayern. Hierfür gebührt Ihnen unser größer Respekt." Die Spenden der Veranstaltung, die coronabedingt online stattfand, kommen Polizisten zugute, die im Dienst gesundheitliche Schäden erlitten haben, sowie den Angehörigen von Beamten, die im Dienst ihr Leben verloren haben. Seit Gründung der Stiftung 1977 konnte laut Mitteilung so bereits mit über 3,1 Millionen Euro in mehr als 1.400 Fällen Unterstützung geleistet werden.