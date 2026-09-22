Aufkirchen (epd). Nach jahrelanger Restaurierung wird die historische St.-Johannis-Orgel in Aufkirchen bei Gerolfingen (Landkreis Ansbach) am 4. Oktober feierlich wieder eingeweiht. Das aus dem Jahr 1663 stammende Instrument war ursprünglich für das Eichstätter Dominikanerkloster gebaut worden und befindet sich seit 1816 in der mittelfränkischen Kirche. Nach der umfassenden Instandsetzung sei die Orgel nun wieder in ihrer historischen Klanggestalt zu erleben, teilte die Kirchengemeinde mit.

Den Festgottesdienst ab 9.30 Uhr mit der Orgelweihe und einer Festpredigt gestaltet der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp. Das Instrument wurde in den vergangenen Jahren behutsam überarbeitet, um den originalen Zustand bestmöglich wiederherzustellen. Die musikalische Geschichte des Instruments reicht weit zurück und verbindet verschiedene Epochen des Orgelbaus.

Festakt und Führungen am Instrument

Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt in der Kirche ein Festakt mit Grußworten aus Kirche, Politik und dem Orgelprojekt. Orgelbaumeister Hendrik Ahrend und der Orgelsachverständige Christoph Reinhold Morath bieten am Nachmittag spezielle Führungen an dem historischen Instrument an.