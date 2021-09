Holetschek: Demenz kann jeden treffen

München (epd). Als gesamtgesellschaftliche Herausforderung hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) das Thema Demenz anlässlich der am Freitag (17. September) beginnenden Bayerischen Demenzwoche bezeichnet. Ob als Angehörige oder als selbst Erkrankte - Demenz "kann uns alle betreffen", sagte er am Montag laut Mitteilung seines Ministeriums. Die Aktionswoche will daher mit mehr als 550 Veranstaltungen aufklären und für die Krankheit sensibilisieren; sie findet bereits zum zweiten Mal statt und dauert bis 26. September.

In Bayern leben laut Gesundheitsministerium bereits heute mehr als 240.000 von Demenz betroffene Menschen. Im Jahr 2030 werde diese Zahl voraussichtlich bei 300.000 liegen. Im vergangenen Jahr musste die Demenzwoche wegen der Corona-Pandemie ausfallen.