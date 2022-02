München, Augsburg (epd). Der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) will eine "Pflege-SOS-Anlaufstelle" für Missstände in Pflegeheimen einrichten. Eine bayernweit gültige Telefonnummer einer Kontaktstelle gehört zu einem Fünf-Punkte-Plan, den der Minister am Sonntag in einer Mitteilung ankündigte. Man reagiere auf die jüngsten Missstände in einem Seniorenheim in Augsburg. Das Heim haben nach Holetscheks Angaben inzwischen alle Bewohnerinnen und Bewohner verlassen. Am Dienstag werde sein Ministerium dem Gesundheitsausschuss des Landtags zu den Vorgängen in Augsburg berichten, kündigte der Minister an.

Zum bessern Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen soll außerdem im Frühjahr ein Expertengespräch stattfinden und ein externes Gutachten die Strukturen der landesrechtlichen Kontrollen untersuchen. Die Task-Force Infektiologie, die beim Landesamt für Gesundheit (LGL) angesiedelt ist, werde man in Zukunft stärker in die Kontrollen der Heime einbinden. Der Minister kündigte auch schnelle Sofortmaßnahmen bei Mängeln an.

Bei der angekündigten Pflege-SOS-Stelle sollen Pflegebedürftige, Angehörige oder Pflegekräfte mögliche Beschwerden schnell, wenn sie wollen auch anonym, vorbringen können, so Holetschek. Sie werde im Lauf des März beim Landesamt für Pflege eingerichtet. "Wir müssen alles dafür tun, dass bei der Pflege der Mensch und seine Würde im Mittelpunkt stehen", erklärte der Gesundheitsminister.