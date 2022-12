München (epd). Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern auf den Prüfstand stellen. Vor Beginn der Kabinettssitzung am Dienstagmorgen sagte er dem Bayerischen Rundfunk (BR): "Ich glaube schon, dass wir in ein Zeitalter jetzt kommen, wo die Eigenverantwortung eine Rolle spielt."

Die Verhältnismäßigkeit müsse jetzt abgewogen werden, sagte der CSU-Politiker. "Klar ist für mich: Die Maske hilft und kann auch als Empfehlung helfen. Die Frage ist, ob sie weiter verpflichtend sein muss", so der Gesundheitsminister. Er verwies auf sinkende Corona-Infektionen, zugleich gebe es mehr Grippe-Infektionen und anderes.