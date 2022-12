Tipps zum Energiesparen

Auf das Heizen im Winter radikal verzichten? So gehen Bayerns Kirchen vor

Bis 2035 will die evangelische Kirche in Bayern klimaneutral wirtschaften. Es gilt, Energie zu sparen. Wir haben in verschiedenen Gemeinden Bayerns nachgefragt, ob deshalb auf das Heizen verzichtet wird – und welche Lösungen für den Winter gefunden wurden.