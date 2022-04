München (epd). Ab sofort haben Arbeitgeber in Bayern eine "Einheitliche Ansprechstelle" für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das Sozialministerium biete allen Unternehmen, die schon Menschen mit Behinderung beschäftigen oder dies planen, eine kostenlose Beratung mit dieser Ansprechstelle an, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Ansprechstelle mache Arbeitgeber auf die vielfältigen Möglichkeiten einer Anstellung von Menschen mit Behinderung aufmerksam, helfe bei Förderanträgen und informiere über Unterstützungsmöglichkeiten. Laut Sozialministerium ist die Ansprechstelle als eigenständige Einheit den elf bayerischen Integrationsfachdiensten zugeordnet.