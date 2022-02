München, Baden-Baden (epd). Nach mehr als 300 Tagen endet am 26. Februar ein zehnmonatiges Instagram-Projekt des Bayerischen Rundfunks (BR) und des Südwestrundfunks (SWR): Seit 4. Mai vergangenen Jahres konnten Nutzer über den Kanal @ichbinsophiescholl in Echtzeit am Leben von Sophie Scholl teilhaben, wie die beiden Sender mitteilten. Die Story begann an dem Tag, an dem die junge Frau - gespielt von Luna Wedler - mit dem Zug zum Studium nach München fährt. Die Echtzeit-Beiträge enden am nächsten Freitag (18. Februar). An diesem Tag wurde Scholl 1943 verhaftet.

Der Kanal gewähre einen intimen Einblick in Sophie Scholls Alltag und erzähle unter Einbeziehung von historischem Originalmaterial ihren Weg zu beispielhafter Zivilcourage im Widerstand. Geschildert wurde seit rund zehn Monaten, wie die junge Frau in den jungen Widerstandskreis der Weißen Rose eintaucht und Zweifel an der Beziehung zu ihrem Freund Fritz durchleidet. Ab dem 19. Februar sollen die Beiträge auf dem Instagram-Kanal "zunehmend dokumentarisch" sein, es wird keine Postings mehr von Sophie geben. Stattdessen würden Zeitzeugenberichte und Dokumente veröffentlicht, hieß es.

Der Instagram-Kanal @ichbinsophiescholl, dem derzeit über 753.700 Menschen folgen, wird auch weiterhin zugänglich und nacherlebbar bleiben. Sowohl die Postings als auch die Kommentierungen würden archiviert und blieben dadurch abrufbar. Der Kanal, bleibe damit auch als Grundlage für die Beschäftigung in Unterricht und Bildung erhalten.